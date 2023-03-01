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Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli

Türkiye'de yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde açılan davalarla engellendi. SABAH'ın haberine göre, 2015-2023 yılları arasında kentsel dönüşüme karşı Türkiye genelinde tüzel kişilerce 768, gerçek kişilerce 6 bin 438 adet olmak üzere toplam 7 bin 206 dava açıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ile bakıldığında ise kentsel dönüşüme karşı 351 dava açıldı.

Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli
Ekleme: 1.03.2023 - 10:46 Güncelleme: 1.03.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli
Türkiye'de depreme dayanıklı olmayan yapıların dönüştürülmesi amacıyla çok sayıda kentsel dönüşüm projesi hazırlandı. Afet anında can ve mal kaybına yol açma riski bulunduğu belirlenen alanlarla ilgili Bakanlar Kurulu 'riskli alan' kararları aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni imar planları hazırlandı. Ancak, bu projelere CHP ve TMMOB riskli yapıları görmezden gelerek karşı çıktı ve yargıya taşıdı.

CHP VE TMMOB KENTSEL DÖNÜŞÜME ADETA SAVAŞ AÇTI

2015-2023 yılları arasında kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler 768, gerçek kişilerce 6 bin 438 adet olmak üzere toplam 7 bin 206 adet açıldı.

Türkiye genelinde, tüzel kişilerin açtığı 768 dava dosyasından 146'sını Meslek Odaları ile Belediyeler oluşturdu. 146 davanın 78'ini Belediyeler açarken, 68'ini de Meslek Odaları açtı.

Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli

AFET BÖLGELERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI 351 DAVA AÇILDI

Afet bölgelerinde kentsel dönüşüme karşı açılan davalara bakıldığında, Adana'da tüzel kişilerce 10, gerçek kişilerce 235 olmak üzere toplam 245,

Adıyaman'da 2, Diyarbakır'da 5, Elazığ'da 5, Gaziantep'te 10, Hatay'da 29, Kahramanmaraş'ta 12, Malatya'da 14, Şanlıurfa'da ise 29 davanın açıldığı görüldü.

Afet bölgelerinin tamamına bakıldığında ise gerçek kişilerce 333, tüzel kişilerce 18 olmak üzere toplam 351 dava dosyası açıldı.

Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli

PROJELERİ MAHKEMEYE TAŞIDILAR

Afet bölgeleri bazında açılan davaların birkaçı incelendiğinde; Gaziantep'te TMMOB Mimarlar Odası'nın açtığı davada, Gaziantep Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ni kapsayan alanda yapılan 'Gölgelik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı' ilanına ilişkin işlemin iptalinin istenildiği ve açılan dava neticesinde mahkemece söz konusu işlemin iptaline karar verildiği görüldü.

Hatay'da TMMOB Mimarlar Odası'nın açtığı davada, Antakya ilçesi Emek ve Aksaray Mahallesindeki dönüşüm projesi kapsamında Antakya Belediye Meclisi kararının iptalinin istenildiği ve açılan dava neticesinde Mahkemece dava konusu kararın iptaline karar verildiği görüldü.

Diyarbakır'da Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından açılan davada, Diyarbakır Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi sınırlarındaki 'rezerv yapı alanı' olarak belirlenmesine dair işlemin iptalinin istenildiği ve Mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verildiği öğrenildi.

BURSA'DA CHP'Lİ BELEDİYE 43 DAVA AÇTI
Şehir bazında bakıldığında ise; Ankara'da tüzel kişilerin açtığı 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyelerince açıldı.

Antalya'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişilerin açtığı 12 davanın, 5'i Şehir Plancıları Odası tarafından açıldı. Bursa'da ise CHP yine ön planada. Açılan 88 davanın 43'ü CHP'li Nilüfer Belediyesi tarafından açılırken 38'ini de TMMOB meslek odasınca açtı.

Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli

İSTANBUL'DA 451 DAVA

İstanbul'da tüzel kişilerin açtığı 451 davanın, 4'ü Şişli Belediyesince, 2'si Büyükşehir Belediyesince, 2'si Bakırköy Belediyesince, biri Beylikdüzü Belediyesince biri ise Kadıköy Belediyesince açılırken,

İstanbul'da CHP'li belediyeler tarafından kentsel dönüşüme karşı son 8 yılda toplam 10 dava açıldı. İzmir'de tüzel kişilerin açtığı 61 davanın 3'ü CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1'i de TMMOB meslek odasınca açıldı.

Felaketi yaşayan 11 şehirde 351 dava! Kentsel dönüşüme CHP ve TMMOB engeli
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