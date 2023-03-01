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Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Türkiye'de meydana gelen çifte depremin ardından herkes arama motorlarında diri fay haritasını aratır oldu. Peki diri fay nedir? Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? MTA diri fay haritasını güncelledi. İşte Türkiye'deki riskli iller ve bölgeler...

Ekleme: 1.03.2023 - 11:18 Güncelleme: 1.03.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?
Asrın felaketinden sonra en çok merak edilen konulardan birisi de MTA tarafından yayınlanan diri fay haritaları oldu. Evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayan vatandaşlar, fay hattı üzerinden yer alan işaretlenmiş illeri merak ediyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası.

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Genç Kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu - denizel sekiler, basınç sırtı ya da çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

DİRİ FAY SINIFLANDIRMASI

Herhangi bir bölge veya ülke için yapılabilecek diri fay sınıflaması eldeki verinin niteliği ve kullanım amacına göre değişir. Diri fayların sınıflamasında, kullanılan kriterlere göre değişen yaklaşımlar olup, aktif, potansiyel aktif, yetkin fay terimleri en çok kullanılanlardır.

Bu tanımların çoğunda kullanılan başlıca kriter, depremler sonucu faylar boyunca yüzeyde veya yüzeye yakın derinliklerde meydana gelen 'yer değiştirme' dir. Diri fayların alt gruplara ayrılarak sınıflamasında ise faylarda meydana gelmiş en son yüzey yırtılmasının oluş zamanı jeokronolojik ölçüt olarak kullanılmaktadır. Deprem yüzey kırığı: 1900-Günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.

Holosen fayı: Holosen (son 11.000 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.

Kuvaterner fayı: Kuvaterner (son 2.600.00 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş ancak, Holosen aktivitesi ve depremselliği kuşkulu fay.

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Olası Kuvaterner fayı veya çizgisellik: Kuvaterner aktivitesi kuşkulu fay veya güncel topoğrafyada belirgin çizgisellik.

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

MTA DİRİ FAY HARİTASI YAYIMLANDI

Yenilenmiş diri fay haritaları MTA tarafından resmi sitelerinde erişime açıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritası yayımladı. Fay üstünde 45 il ve 110 ilçe yer alıyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller;

AKSARAY, AYDIN, BALIKESİR

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

BOLU, BURDUR, BURSA

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

BİNGÖL, DENİZLİ, ESKİŞEHİR

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

ERZİNCAN, ERZURUM, HAKKARİ

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

HATAY, İZMİR, KAHRAMANMARAŞ

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

MANİSA, MUĞLA, KOCAELİ

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

KONYA, OSMANİYE, SAKARYA

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?
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Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

Deprem riskinin yüksek olduğu iller, ilçeler hangileri? İstanbul'da deprem olacak mı? Deprem açısından riskli bölgeler nereler? Türkiye'de deprem riskinin yüksek olduğu iller hangileri? Türkiye'de nerelerde deprem olacak?

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