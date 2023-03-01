Bursa’da kan donduran olay: Cesetlerden birini bagajına koyduğu otomobille İstanbul’da yakalandı

Bursa'da eczacı kalfası Serdar E.'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunup en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi.Soruşturma başlatan polis ekipleri, MOBESE kameralarından Serdar E.'ye ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti.Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.'yi(41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar E.'nin cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu.Serdar E.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna götürüldü.Gözaltına alınan Ahmet Burak D. ilk sorgusunda Serdar E.'yi öldürdüğünü, Bursa'daki ev arkadaşı Murat K.'yi de (39) 3 gün önce öldürdüğünü söyledi.Ahmet Burak D.'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat K.'nin başından ve boynundan tabanca ile vurulmuş cansız bedenini buldu. Öte yandan Ahmet Burak D.'nin evdeki köpeği de öldürdüğü belirlendi.Murat K. ile birlikte öldürülen evdeki köpeğin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İlk incelemede Murat K. ve Serdar E.'nin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilerin ardından İstanbul'da yakalanan şüpheli Ahmet Burak D. gece geç saatlerde Bursa'ya getirildi. Geniş güvenlik tedbiri alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne sokulan Ahmet Burak D'nin yapılacak sorgulamasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.