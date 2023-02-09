THY deprem bölgesinden 44 bin 716 afetzedeyi tahliye etti
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 7-8 Şubat'ta 44 bin 716 depremzedeyi tahliye ettiklerini, 36 kargo uçuşuyla da 2 bin 520 ton insani yardımın afet bölgesine taşındığını duyurdu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgelerinden 2 günde tahliye edilenler ve taşınan kargo yüküne ilişkin rakamları paylaştı.
44 bin 716 depremzede tahliye edildi
Üstün'ün paylaşımına göre, 7-8 Şubat'ta 44 bin 716 depremzede tahliye edildi.
36 kargo uçuşuyla da 2 bin 520 ton insani yardım afet bölgesine taşındı.
Bugünkü hedef 30 bin 318 tahliye
Aynı tabloya göre, THY'nin bugün 30 bin 318 kişiyi tahliye etmesi ve 15 kargo seferi ile 900 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırması planlanıyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI