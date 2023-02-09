Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsıldı. Uzmanların yüzyılın felaketi olarak adlandırdığı, Anadoluyu 3 metre yerinden oynatan, 10 ilde 13,5 milyon insanı ve tam 1000 kilometrekarelik bir alanı etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye devletiyle milletiyle tek yürek oldu. Umutların devam ettiği, arama kurtarma operasyonlarının sürdüğü ve hemen hemen her kesimin depremzedelerin yaralarını sarmak için uğraş verdiği bir ortamda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun provakatif paylaşımları vatandaşları sinirlendirdi. Bir vatandaşın 'Yunanistan bile Türkiye'nin acısına sahip çıkarken sen üç beş oy hesabı yapıp milletin acısının üstünde tepiniyorsun' sözleri dikkat çekti.

Türkiye Pazartesi sabahı depreme uyandı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve gece 4 civarında gerçekleşen 7.7 şiddetindeki deprem Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı felaketi olurken, yaklaşık 9 saat sonra Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki 2. deprem yıkımın şiddetini artırdı. 10 ilde binlerce bina yıkılırken, birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Depremin olduğu ilk andan itibaren devlet afet birimleriyle, askeriyle polisiyle teyakkuz haline geçti.Türkiye, devletiyle milletiyle bir olurken dünyadan da sayısız ülke yardıma maddi manevi yardıma koştu. Arama kurtarma çalışmalarının hızlandığı bir ortamda, karınca misali her insanın 'Benimde faydam dokunsun' diyerek deprem yangına su taşırken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan depremi siyasete malzeme yaparak yalan paylaşımlarıyla provakasyona girişti.Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde devletiyle el ele yaraları sarabilmek için yediden yetmişe müthiş bir dayanışma sergiledi. Deprem bölgesine yardım ve destekler artarak devam ediyor. 7'den 70'e herkes işin ucundan tuttu. Kimi para kimi battaniye yolladı. Kimi de yardım paketlerini sırtlayıp taşıdı.Türkiye'yi sarsan iki depremin ardından birçok ülke arama-kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi. Yunanistan'dan Meksika'ya kadar birçok ekip Türkiye'ye intikal etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sebebiyle pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) onarım çalışmalarının başlattığını belirterek, 'Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar' dedi.ABB Başkanı Mansur Yavaş; 'Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor' şeklinde paylaşımında havaalanının tamir ettiklerine yönelik olmadığı hafriyat temizliği yaptıklarını bilginin paylaşıldığı görüldü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bakan Karaismailoğlu, ise yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 'Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız' şeklinde paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu bunlarla yetinmedi:'Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar.'Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar.Gibi paylaşımlar yaparak, devletin yardım yapmaya çalışanları engellediği ve tutukladığı gibi akla hayale sığmayacak bir provakasyona girişti.Deprem bölgesindeki çalışmaları siyasi malzemeye alet etmeye çalışan 6'lı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay Havalimanı paylaşımı ve 'Gelsinler tutuklasınlar' paylaşımı büyük tepki çekti.İşte onlardan bazıları: