İstanbul'da motokurye yasağı kalkıyor.. Valilik saat verdi

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı. Yasak bugün saat 13.30 itibariyle sona erecek.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yasağın saat 13.30'dan itibaren kalkacağını açıkladı.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;“Bugün 13.30'dan itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum”