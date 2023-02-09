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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda yeni baştan inşa edeceğiz

Osmaniye'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda yeni baştan inşa edeceğiz
Ekleme: 9.02.2023 - 16:49 Güncelleme: 9.02.2023 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda yeni baştan inşa edeceğiz
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444.

Devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla çalışmalarını yürütüyor. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığınız depremin etkisi büyük olunca ister istemez gecikmeler ve eksiklikler yaşanabiliyor.

Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir. Afet bölgesi ilanından OHAL kararına kadar tüm adımları attık. Parlamento OHAL kararını yakında verecek.

Bir yıl içerisinde depremin yaşandığı şehirleri yeni baştan inşa edeceğiz.
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