Kahramanmaraş'tan uçakla sevk edilen yaralılar İstanbul'a getirildi...

Deprem nedeniyle yaralanan 51 kişiyi taşıyan 61-2634 numaralı askeri Uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.Yaralılar ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne naklediliyor.