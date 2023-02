Hatay'dan Marmaris'e ilk depremzede aile geldi! 'Hiçbir şeyimiz kalmadı, her şeyimiz yıkıldı'

Depremde en büyük hasarı alan kentlerden biri olan Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'dan yola çıkan 8 kişilik depremzede aile, yardımsever tarafından Marmaris'e getirildi.Marmaris Kaymakamı Şevket Ertuğ Aksoy ve görevliler tarafından karşılanan Ufuk Köşkeroğlu, eşi, 3 çocuğu, annesi, babası, ablası Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirildi.Sıcak içecek ikram edilen aileden ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti de verildi. Marmaris Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi ailenin ihtiyaçlarını not aldı. Oyuncak verilen çocuklara hikaye kitabı da okundu.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, ilçede misafir edilecek her aileye gönüllü öğretmen tahsis edildiğini ve gelen misafirlerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenileceğini, çocukların da yaşıtlarına göre uygun sınıf sınıflarda eğitim öğretime dahil olacağını kaydetti.Köşkeroğlu'nun ablası Nazlı Ceken, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini misafir eden Marmaris Kaymakamlığı ve Marmarislilere teşekkür etti.Deprem bölgesinin büyük bir yıkım ve felaketle karşı karşıya kaldığını belirten Ceken, 'Büyük bir afet, hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz yıkıldı. Eşim Antakya'da kaldı. Enkazda annesi kaldı, onu bırakamadı bir umut bekliyor. Ben annemlerle geldim çocuğumu da alarak.' dedi.Ailenin Hatay'dan tahliyesini gerçekleştiren ve Marmaris'te yaşayan Samet Birleş, 'Antakya merkezden geldik. Dönüş yolunda bolca yardım araçları gördük. Yolar açıktı, geldik. Deprem bölgesinde durum çok kötü.' diye konuştu.İlçeye Hatay ve Osmaniye'den depremzedelerin geleceği ilk etapta kamu kurumlarında 261, özel sektör otellerinde 2319 olmak üzere toplam 2570 kişinin misafir edileceği açıklanmıştı.