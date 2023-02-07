  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,16 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mucizenin adı Mehmet Çınar: 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, depremden 29 saat sonra sonra 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Mucizenin adı Mehmet Çınar: 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Ekleme: 7.02.2023 - 10:03 Güncelleme: 7.02.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Mucizenin adı Mehmet Çınar: 29 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, bir çoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay’da çok sayıda bina yerle bir oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Merkezde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir mucize daha yaşandı. 2 aylık Mehmet Çınar isimli bebek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik bebek hemen arama kurtarma görevlileri tarafından sağlık ekiplerine sevk edildi.

ANNE VE BABASI ENKAZ ALTINDA

Ekipler, minik Mehmet Çınar'ın anne ve babasına da ulaştı. Ekipler, enkaz altından çıkarmaya çalışılan çiftin "Ne olur su" diyerek seslendiği öğrenildi.

BÖLGEDE SON DURUM

Türkiye'de dün son yüzyılın en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İlk depreminin şoku ve acısı devam ederken saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. İki büyük depremde 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 834 kişi ise yaralandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...
Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
Bakan Koca: Hatay'da bin 846 kişi kurtarıldı ekip sayımız yarın iki katına çıkacak
Deprem bölgesinde 7 bin 500 Mehmetçik görev yapıyor...
Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
Bakan Soylu: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferberlik halinde
Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgeleri için yeni karar: Vergi ödemeleri ertelendi!
BDDK'dan depremzede vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
Ticaret Bakanı Muş: Kilis'te enkaz altında vatandaşımız kalmamıştır
Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı...
Hatay'da bir yaşındaki bebek itfaiye ekipleri tarafından enkazdan sağ çıkarıldı...
Bakan Soylu'dan son dakika açıklamaları
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan deprem fırsatçıları için sert açıklama!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım
Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı
Malatyalı depremzede enkazdan 34 saat sonra çıktı! Gözyaşları sel oldu
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında can verdi
Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

İşte depremden etkilenen 10 ilin hava durumu: Kar, sağanak...

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

Bakan Kasapoğlu il il duyurdu: İşte depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Büyük yıkım havan çekildi: Görüntüler 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattı

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!

Prof Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul Depremi açıklaması: Türkiye'deki en sakin yer!