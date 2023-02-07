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Bir mucizevi kurtuluş haberi daha! Yanına düşen testere kangren olmaktan kurtardı

Hatay'da yaşanan depremde enkaz altında kalan ve yaşam mücadelesi veren Adnan Fırat'ın mucizevi kurtuluşu sosyal medyada gündem oldu. Fırat, demire sıkışan ayağını yanına düşen testere ile keserek kurtuldu. Fırat'ın soğukkanlı halleri de takdir edildi.

Ekleme: 7.02.2023 - 17:26 Güncelleme: 7.02.2023 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Bir mucizevi kurtuluş haberi daha! Yanına düşen testere kangren olmaktan kurtardıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen yüzyılın felaketi, 7.4 şiddetindeki depremin 2. günündeyiz. Bir yandan vefat edenlerin sayısı sürekli artarken diğer yandan da mucizevi kurtuluşlara şahit oluyoruz. Felakete ilişkin tablolar netleşirken kurtuluş hikayeleri de gelmeye devam ediyor. Filmlere konu olmaya aday bir mucizevi kurtuluş hikayesi de Hatay'dan geldi.

Enkaz altında kalan Adnan Fırat'ın soğukkanlı mücadelesi gündem oldu. Depremden kaçmaya çalışırken merdivende olduğu sırada evi yıkılan Adnan Fırat'ın yanına düşen testere bacağını kangren olmaktan kurtardı. Demire sıkışan ayağını demiri testere ile keserek kurtaran Fırat'ın, soğukkanlı halleri de takdir edildi. Fırat, hastaneden paylaştığı kare ile de kurtulduğunu müjdeledi.

"ÖLÜRSEM MÜCADELEM GÖRÜLSÜN DİYE ÇEKTİM"

Adnan Fırat, binlerce kez paylaşılan, mücadelesini anlattığı videoyu şu ifadelerle paylaştı: "Ölürsem mücadelem görülsün diye çektim bu videoyu. Allahım nelere kadir o testere önüme düştü. Allahım göçük altında kalan tüm halkımıza yardım etsin. Adana'da kırılan sağ bacağıma müdahale için gidiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin"

Sağ kurtulan Adnan Fırat, kurtuluşunun ardından hastanede 'Bu da geçti şükür' notu ile bir fotoğraf paylaştı ve şunları söyledi: "Çok şükür kurtuldum arkadaşlar. Şu an Adana Hastanesi'nde tedavi altındayım. Allah hepinizden razı olsun. Demiri kestim şükür Allah'a. Allah herkesin yardımcısı olsun"

Bir mucizevi kurtuluş haberi daha! Yanına düşen testere kangren olmaktan kurtardı
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