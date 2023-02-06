Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından AFAD'dan tsunami iddiaları hakkında açıklama yapıldı.
10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan tarihin en büyük depremlerini yaşarken tsunami konusunda da açıklama yapıldı.
TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR MI?
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.
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