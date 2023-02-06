Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması

10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan tarihin en büyük depremlerini yaşarken tsunami konusunda da açıklama yapıldı.AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.