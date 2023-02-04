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Dünyanın konuştuğu ABD-Çin krizinde yeni gelişme: Casus balon vuruldu!

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Pekin ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü.

Dünyanın konuştuğu ABD-Çin krizinde yeni gelişme: Casus balon vuruldu!
Ekleme: 4.02.2023 - 22:57 Güncelleme: 4.02.2023 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın konuştuğu ABD-Çin krizinde yeni gelişme: Casus balon vuruldu!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Pekin ziyaretini ertelemesine neden olan ABD semalarındaki Çin 'casus balonu' Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasındaki Çin casus balonu ile ilgili gelen bir soruya, 'İcabına bakacağız' yanıtını vermişti.

Dünyanın konuştuğu ABD-Çin krizinde yeni gelişme: Casus balon vuruldu!

Dünyanın konuştuğu ABD-Çin krizinde yeni gelişme: Casus balon vuruldu!

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ SON GERGİNLİK: 'CASUS BALON'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise 'Çin'in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz.' ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı. Başkan Biden da bugün konuya ilişkin ilk yorumunu yaparak, '(Casus balonun) İcabına bakacağız.' ifadesini kullanmıştı.

Dünyanın konuştuğu ABD-Çin krizinde yeni gelişme: Casus balon vuruldu!
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