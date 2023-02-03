  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

ABD semalarında dün gece ortaya çıkan balon kriz yarattı. Gözlem balonu olduğu ve Çin'e ait olduğu ifade edilen balon için Pentagon harekete geçti.

Ekleme: 3.02.2023 - 11:19 Güncelleme: 3.02.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti
ABD'de dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Ülke semalarında yüksek irtifada uçan bir takip ve izleme balonu tespit edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada takip balonunun Çin'e ait olduğu ifade edildi. Ayrıca alınan bilgiye göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da devreye girdi.

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti


Açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, 'ABD hükümeti balonu birkaç gündür takip etmekteydi. Balon şu an için ABD'nin kuzeyinde. Hava trafiğini olumsuz etkilemeyen uçak, tarifeli uçak irtifasından çok daha yüksekte ilerliyor' sözlerine yer verdi.

3 yolcu otobüsü boyunda olan balonun şu an için askeri ve fiziksel bir tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra dış basında dolaşan haberlere göre Beyaz Saray'ın balon için 'vurun emri' verdiği ve hatta F-22 savaş jetlerinin de hazırda olduğu iddia edildi.

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

Ancak ABD lideri Joe Biden'ın balona 'vur' emri verilmemesini çünkü enkazın insanlara zarar verebileceğinden endişe ettiğini ifade etti.

Konuyla ilgili basına demeç veren ancak ismini açıklamayan bir yetklii ise 'Bu yüksek irtifadaki bir balonun Çin'a ait olduğuna eminiz' dedi.

Aynı zamanad balonun bazı 'hassas bölgelerden' de geçtiği biliniyor. Ancak açıklamada bu balonun elde edebileceği istihbarat bilgisinin oldukça sınırlı olduğu söylendi. Şu an için ABD hükümeti balonu takibe devam ediyor.

Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu