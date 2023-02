Bir anda gökyüzünde belirdi! Pentagon acil olarak harekete geçti

ABD'de dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Ülke semalarında yüksek irtifada uçan bir takip ve izleme balonu tespit edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada takip balonunun Çin'e ait olduğu ifade edildi. Ayrıca alınan bilgiye göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da devreye girdi.Açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, 'ABD hükümeti balonu birkaç gündür takip etmekteydi. Balon şu an için ABD'nin kuzeyinde. Hava trafiğini olumsuz etkilemeyen uçak, tarifeli uçak irtifasından çok daha yüksekte ilerliyor' sözlerine yer verdi.3 yolcu otobüsü boyunda olan balonun şu an için askeri ve fiziksel bir tehdit oluşturmadığı ifade ediliyor.Bunun yanı sıra dış basında dolaşan haberlere göre Beyaz Saray'ın balon için 'vurun emri' verdiği ve hatta F-22 savaş jetlerinin de hazırda olduğu iddia edildi.Ancak ABD lideri Joe Biden'ın balona 'vur' emri verilmemesini çünkü enkazın insanlara zarar verebileceğinden endişe ettiğini ifade etti.Konuyla ilgili basına demeç veren ancak ismini açıklamayan bir yetklii ise 'Bu yüksek irtifadaki bir balonun Çin'a ait olduğuna eminiz' dedi.Aynı zamanad balonun bazı 'hassas bölgelerden' de geçtiği biliniyor. Ancak açıklamada bu balonun elde edebileceği istihbarat bilgisinin oldukça sınırlı olduğu söylendi. Şu an için ABD hükümeti balonu takibe devam ediyor.