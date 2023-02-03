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Bahçelievler'de İETT otobüsü duraktakileri ezmişti! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü, dün akşam kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı korkunç kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gözlerinin kapandığı tespit edilen şoför, savcıya verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de İETT otobüsü duraktakileri ezmişti! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!
Ekleme: 3.02.2023 - 19:14 Güncelleme: 3.02.2023 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Bahçelievler'de İETT otobüsü duraktakileri ezmişti! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre; Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda dün akşam saatlerinde yaşanan kazada kaldırıma çıkan otobüs, başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ DE YARALANDI

Otobüs, minibüse çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bahçelievler'de İETT otobüsü duraktakileri ezmişti! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

'1 GÜN ÇALIŞIP 1 GÜN İZİN YAPIYORUZ'

Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli Sefer Baldan., 'Araç benim değil, ben şoför olarak çalışıyorum. Biz ilk yolcuyu sabah 05.50'de alıyoruz. Saat 21.30'da mesaim bitiyor. Bir gün çalışıp 1 gün izin yapıyoruz. ' dedi.

Bahçelievler'de İETT otobüsü duraktakileri ezmişti! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

'GÖZLERİM KARARDI'

Tansiyon hastası olduğunu ve kaza günü ilaç almadığını söyleyen şoför,' Kaza anını hatırlamıyorum, olay öncesinde gözlerim karardı, olay yaşandıktan sonra kendime geldim. Kesinlikle uyumadım, yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.

Ayrıca otobüsteki bir yolcu tanık olarak dinlendi. Tanığın ifadesinde, 'Ben şoför bey uyuyor musun? Diye sordum. O cevap vermedi, esnedi. Ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti' dedi.

Otobüsün çarptığı minibüs şoförü de şüpheli Sefer B.'den şikâyetçi oldu. Savcı, şüpheliyi 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Bahçelievler'de İETT otobüsü duraktakileri ezmişti! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün gözlerinin kapandığı ve kazayla irkilerek başını kaldırdığı görülüyor. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşadığı görülüyor.

Bahçelievler'de İETT otobüsü duraktakileri ezmişti! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Bahçelievler'de İETT otobüsünün kaldırıma çıkıp durağa girmesiyle 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin olayda, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bahçelievler'de İETT otobüsü duraktakileri ezmişti! Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kazadan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Sefer Baldan Savcıya ifade veren şüpheli şoför çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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