Malatya'dan acı haber! Enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı

Malatya’da dün 12.04’te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ölü sayısı ikiye yükseldi, 100’den fazla kişi de yaralandı.Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kalan Bedih Kış’ın cansız bedenine 22. saatte ulaşıldı.Deprem sonrası enkaz altında kalan Bedih Kış’ın anne ve babası saatlerce gelecek güzel haberi böyle beklemişti