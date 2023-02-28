Malatya'dan acı haber! Enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın(29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Malatya’da dün 12.04’te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ölü sayısı ikiye yükseldi, 100’den fazla kişi de yaralandı.
Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kalan Bedih Kış’ın cansız bedenine 22. saatte ulaşıldı.
ANNESİ VE BABASI SAATLERDİR ENKAZ BAŞINDAYDI
Deprem sonrası enkaz altında kalan Bedih Kış’ın anne ve babası saatlerce gelecek güzel haberi böyle beklemişti
Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kalan Bedih Kış’ın cansız bedenine 22. saatte ulaşıldı.
ANNESİ VE BABASI SAATLERDİR ENKAZ BAŞINDAYDI
Deprem sonrası enkaz altında kalan Bedih Kış’ın anne ve babası saatlerce gelecek güzel haberi böyle beklemişti
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