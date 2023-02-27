  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı

Deprem felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesindeki 3 yıllık Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu. Depreme dayanıklı diye satılan ve dev altın makasla açılışı yapılan, 68 kişiye mezar olan sitenin açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı ortaya çıktı.

68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı
Ekleme: 27.02.2023 - 09:23 Güncelleme: 27.02.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı
Kahramanmaraş merkezli en 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu.
5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğu yıkıldı, 1 binanın ise zemin katları çöktü ve ağır hasar aldı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇILIŞA KATILMIŞ

''Depreme dayanıklıdır'' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce gerçekleşen dev altın makaslı açılışı gündem yarattı.

Yerle bir olan sitenin açılışına katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu ve açılışı gerçekleştirdiği yer aldığı ortaya çıktı.

''İSTİFA EDİLECEKSE HEP BERABER EDELİM''

Depremin ardından istifa çağrılarına karşılık Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Şehir şu anda o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz.

9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldelerin istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim.

1 ay sonra yargıya başvuralım, kimler haksızsa, kim ceza alırsa, bu benim için de dahil.' demişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan ve Bahçeli konteyner kentte incelemelerde bulunuyor
CHP İzmir'deki TOKİ projelerini iptal etti: Vatandaşlar tepki gösterdi
AFAD duyurdu! Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
AFAD Müdürü açıkladı: Malatya'daki depremde 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı!
6'lı masada adaylık krizi çözülemedi: Toplu görüş ortak aday
Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Bakan Soylu'dan tribün provokasyonuna sert tepki: Hodri meydan
İşte CHP'li gazetecinin '23 Derece'lik yalanı: Bilgisayarda yapıp özel haber demiş!
Çavuşoğlu'ndan NATO'ya İsveç çıkışı: 'Evet' dememiz mümkün değil
Fahiş kira artışlarına yönelik harekete geçiliyor: İki yıl hapis ile ağır para cezası gündemde
HDP tiyatrosuna Buldan'ın koruması bile tahammül edemedi
Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde afet yalanları
Mimarlar Odası'nın durdurma kararı vatandaşı ölüme sürüklüyor! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!
Partiden tem yetki alan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendi adını verecek
Kentsel dönüşüm için adeta çırpınmış; İşte Başkan Erdoğan'ın 10 yıldır verdiği mücadelenin kayıtları
68 kişiye mezar olmuştu! O sitenin açılışını Lütfü Savaş yaptı
Polis provokasyona izin vermedi: Kadıköy'de izinsiz toplanan TİP'lilere müdahale
Bakan Özer: Çocuklarımız prefabrik okulda eğitimlerini sürdürüyor
DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
Uzmanlardan İstanbul'u 'kuzeye taşıma' önerisi

Uzmanlardan İstanbul'u 'kuzeye taşıma' önerisi

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Asrın felaketi sonrası ortaya çıktı: Pasif mühendislik tehlikesi

Asrın felaketi sonrası ortaya çıktı: Pasif mühendislik tehlikesi

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Koronavirüs pandemisinin arkasındaki şoke eden gerçek! Yeni rapor üst düzey isimlere sunuldu

Dağların arasında fark edildi: Dehşete düşüren görüntüler havadan kaydedildi

Dağların arasında fark edildi: Dehşete düşüren görüntüler havadan kaydedildi