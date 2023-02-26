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MHP lideri Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki sloganlara tepki: Sorumsuzluk ve şuursuzluk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur." dedi.

Ekleme: 26.02.2023 - 20:09 Güncelleme: 26.02.2023 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki sloganlara tepki: Sorumsuzluk ve şuursuzluk
MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden 'istifa' sloganlarının atılmasını 'sorumsuzluk ve şuursuz' olarak niteledi.

MHP lideri Bahçeli'den Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki sloganlara tepki: Sorumsuzluk ve şuursuzluk

'SESSİZ DURMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Bugün, Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasında oynanacak müsabakalarda da aynı 'istifa' seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerinin oyuna geldiğinin, tuzağa düştüğünün netleşmiş olacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

'MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.'
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