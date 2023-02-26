İzmir'de vapur seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
İzmir'de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle, arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle durdurulduğu açıklandı.
İzmir'de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI