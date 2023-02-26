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DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Biz bunlara 7’li masa diyelim 6 deyince eksik oluyor. 7’nci parti masanın altında” sözleriyle tanımladığı Altılı Masa-HDP ilişkisini Demokrat Parti’den gelen paylaşım gözler önüne serdi.

DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu
Ekleme: 26.02.2023 - 22:06 Güncelleme: 26.02.2023 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu
Altılı Masa temsilcileri her fırsatta HDP'yi öne çıkarmayı sürdürüyor. Son paylaşım Demokrat Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yalçın Taze'den geldi.

Gültekin Uysal'ın metinlerini kaleme almasıyla bilinen Taze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıktan HDP'ye pas attı.

DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu

İşte Demokrat Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yalçın Taze'nin o sözleri:

“Az evvel izleyince anımsadım; Sırrı Süreyya Önder TBMM'de Ak Parti'ye hitaben şöyle demişti; 'Her konuşmanızda 'Allah bizi utandırmasın' diye bitiriyorsunuz. Allah bu duanızı kabul etti, utanma duygunuzu elinizden aldı!”
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