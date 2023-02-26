DP'li Yalçın Taze'den hadsiz sözler... Sırrı Süreyya Önder ağzıyla konuştu

Altılı Masa temsilcileri her fırsatta HDP'yi öne çıkarmayı sürdürüyor. Son paylaşım Demokrat Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yalçın Taze'den geldi.Gültekin Uysal'ın metinlerini kaleme almasıyla bilinen Taze, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıktan HDP'ye pas attı.İşte Demokrat Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yalçın Taze'nin o sözleri:“Az evvel izleyince anımsadım; Sırrı Süreyya Önder TBMM'de Ak Parti'ye hitaben şöyle demişti; 'Her konuşmanızda 'Allah bizi utandırmasın' diye bitiriyorsunuz. Allah bu duanızı kabul etti, utanma duygunuzu elinizden aldı!”