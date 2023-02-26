CHP'den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık

9 Şubat'ta yapılması planlanan CHP Grup Toplantısıi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bugün gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı parti genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı sonrası CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç basın açıklaması yaptı.CHP'Lİ VEKİLLER TOPLANTIYA ÇEVRİMİÇİ OLARAK KATILDIÖzel, CHP Meclis Grubu'nun 9 Şubat'taki kapalı grup toplantısına davet edildiğini, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu toplantının ertelendiğini hatırlattı. Söz konusu toplantının Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılmasına karar verildiğini belirten Özel, CHP'li 110 milletvekilinin deprem bölgesinde görevli olduğunu ve toplantıya çevrim içi katılarak görüşlerini bildirdiğini söyledi.Özel, toplantıda CHP'nin deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığını ifade etti.'METİNDE BULMAYACAĞINIZ BİR İSİM ÜZERİNDE ORTAKLAŞTILAR'Milletvekillerinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptığını, yaklaşan seçimler ve cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini dile getirdiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:'Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Kendileri aday belirleme noktasında üç grup başkanvekilinin imzasıyla paylaşacağımız metin üzerinde ortaklaştılar. Kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak bu aşamada Sayın Genel Başkanımızın altılı masanın ortak iradesine vurgu ve bizim altılı masadan belirlenecek adayın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine metni sizlerle paylaşıyorum.'KILIÇDAROĞLU SEÇİMDE KARAR ALMA KONUSUNDA YETKİLENDİRİLDİCHP TBMM Meclis Grup bildirisini okuyan Özel, 'CHP TBMM Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.' diye konuştu.ÜÇ GRUP BAŞKANVEKİLİ TARAFINDAN İMZA ALTINA ALINDIBildirinin grup içi yönetmelik, anayasanın seçim kanunları ve siyasetin gerektirdiği tüm ihtiyaca cevap verecek şekilde kaleme alındığını ifade eden Özel, milletvekillerinin toplantı sırasında beyanlarıyla ortaklaşıldığını ve grubu temsilen üç grup başkanvekili tarafından imza altına alındığını kaydetti.ADAYLIK SAVAŞINDA SON DURUM6'lı koalisyonda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir şekilde karşı çıktığı biliniyor. Akşener ise, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için mücadele veriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu her fırsatta 'Belediye Başkanları görevlerine devam edecek' diyerek kapıları iki isme kapatıyor. Ali Babacan ise son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile birlikte kendisinin de aday olabileceğini belirtiyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor.