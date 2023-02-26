AFAD Başkanı Yunus Sezer: 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Yunus Sezer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir. Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor. Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı.'Ayrıntılar geliyor...