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NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: "Erdoğan ile mutabık kaldık"

NATO'dan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin dikkatçeken açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı son dakika açıklamada; Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması:
Ekleme: 24.02.2023 - 12:30 Güncelleme: 24.02.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: 'Erdoğan ile mutabık kaldık'
Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken savaş sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin 'Terörle mücadele' vetosuna takılmıştı. Son dönemlerde İsveç'te yaşanan bir dizi skandalolayın ardından iki ülke ile devam eden Daimi Ortak Mekanizması toplantısı süresiz durdurulmuştu. Bu gelişmeerin yankıları sürerken NATO'dan dikkatçeken bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, durdurulan muzakere süreci ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Stoltenberg açıklamalarında; Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

Son dönemlerde İsveç'te yaşanan skandal olayların ardından Türkiye İsveç ve Finlandiya ile Daimi Ortak Mekanizması toplantısını süresiz durdurmuştu. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: 'Erdoğan ile mutabık kaldık'

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, CNBC'den Silvia Amaro'nun sorularını yanıtlamıştı.

Billström, Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti. 'Memorandum kapsamında taahhüt ettiğimiz her şeyi yerine getirmek için çalıştık. Buna Mart ayında İsveç Parlamentosu'na yeni bir yasa tasarısı sunmaya hazırlamak da dahil' demişti. Söz konusu terör yasası, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmişti.

İsveç'te terör örgütü PKK yapılanmasına ses çıkarılmaması ve, PKK'nın İsveç'te skandal gösterileri ile gerilen ilişkiler Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması ile kopma noktasına gelmiş, iki ülkenin NATO üyelik süreci için devam eden üçlü mekanizma süresiz durdurulmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İsveçli Bakan, 'Ankara'yla yaşanan gerginlikler göz önüne alındığında, İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekten gerçekleşeceğine inanyor musunuz?' sorusuna, 'Elbette. Halihazırda NATO üyesi olan 30 ülkeden 28'i İsveç ve Finlandiya'nın başvurularını onaylamış durumda. Bu artık bir zaman meselesi' diye cevaplamıştı.

NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: 'Erdoğan ile mutabık kaldık'

Billström ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayı sonunda süresiz olarak askıya alınan müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıklamasının da iyi bir haber olduğunu sözlerine ekledi.

'Şimdi ise sıra, Türk Parlamentosu'nun NATO üyeliklerinin onay sürecini başlatmasında. Yapılması gereken doğru şeyin bu olduğuna inanıyoruz' diyen İsveçli Bakan Billström, hedeflerinin Temmuz ayındaki NATO zirvesinde üyelik hedefine ulaşmak olduğunu belirtti.

Türkiye'yle birlikte Macaristan da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamadı.

NATO'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: 'Erdoğan ile mutabık kaldık'
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