Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Türkiye her alanda büyük mücadelesini sürdürüyor.11 ili vuran deprem felaketiyle mücadele eden ülkemiz, terör örgütleriyle mücadelesine de kararlılıkla devam ediyor.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 4'ü kadın 6 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.Zanlılar, 21 Şubat'ta polislerce merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.