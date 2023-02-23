Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Binalara doğal gaz geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:'Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderdik. Doğalgaz arzı sağlandı. Binalarımıza doğalgazı getirmiş durumdayız.Vatandaşlarımız hasarsız ya da az hasarlı binalara yerleştiğinde elektrik arzı yoksa gerekli kurumları arayıp çağırabilirler, ekiplerimiz gerekli kontrolleri sağladıktan sonra elektrik ve doğalgaz arzı sağlanır.MTA depremin ilk anından itibaren ekiplerimiz yüzeyden ve havadan fay kırıklarının oluştuğu binada gözlem ve ölçümlerini yaptılar. Depremin etkilerini raporlamış oldular.Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, birçok ilde enkaz çaldırma çalışmaları başladı.Genel olarak enerji altyapısıyla ilgili ilk günden beri yakinen izliyor ve koordine ediyoruz. Amacımız bir an önce hayatı normalleştirmek. Ve çalışmalarımızı süratle yerine getirmeye çalışıyoruz.'