  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,06 - 20,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deprem sonrası Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı

Hatay’ın doğal güzelliklerinden olan Harbiye Şelalesi'nin suyunda deprem sonrası azalma oldu ve renginin sarıya döndüğü görüldü.

Ekleme: 23.02.2023 - 12:25 Güncelleme: 23.02.2023 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldıKahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremlerin ardından Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi'ndeki Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı, rengi sarıya döndü. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan kaynaktan çıkan su, şelaleyi oluşturuyor ve daha sonra Asi Nehri'ne dökülüyor.

Deprem sonrası Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı

'İP ATLAR GİBİ SALLANDIK'

Yaklaşık 15 yıldır şelalenin olduğu noktada işletmesi bulunan Bektaş İşbilir, 'Deprem esnasında inanılmaz bir durum yaşadık. İlk depremde sanki ip atlar gibi yukarıya çıkıp indik. Yaklaşık 1 dakikadan fazla sürdü. Arka arkaya iki deprem yaşadık. Biz evlerden hemen inmedik ama Harbiye Mahallemizde bir ev var, bir ev yok şeklinde duruyor. Deprem durduktan sonra aşağıya indik ve bir baktık ki; her yer yıkılmış' dedi.

'ŞELALENİN SUYU AZALDI'

Şelale suyunun Antakya ve Harbiye Mahallesi'nden Asi Nehri'ne giden su olduğunu kaydeden İşbilir, 'Buradaki arta kalan su. Bu depremlerin ardından yönü değişmiş olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü suda biraz azalma var. Depremden dolayı da biraz sarımsı akmaya başladı. Maraş merkezli ilk depremde ise suyu tamamen çamur şeklinde akıyordu ve gözle görülür şeklindeydi. Depremin ardından biraz düzelme var ama yine de sarımsı şeklinde akıyor. Bir deprem daha yaşamazsak buradaki su düzelir diye düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Harbiye Şelalesi'nin suyu azaldı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'nin 'AK Partililer kendilerine villa yapıyor' dediği evler hak sahiplerine teslim edildi
Celal Şengör'ün Kılıçdaroğlu açıklaması ortaya çıktı: 'Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık'
3 bakandan Adıyaman'da ortak açıklama: Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız!
Akşener'in kentsel dönüşüm projesinin iptal edildiği Tozkoparan'daki konuşması gündem oldu: Gürültü çıkardık ve durdurduk
Esenler ve Bayrampaşa'da iki binadaki çatlaklar korkutuyor
Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı
51 kişiye mezar olmuştu... Kolonu kesilen Furkan Apartmanı için bir tutuklama daha
CHP ile ilişkisi kesilen Yaşar Okuyan ilk kez konuştu
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı: İlk konutlar TOKİ'ye komşu olacak
Asrın felaketinde 18'inci gün: Can kaybı 43 bin 556'a yükseldi
Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Tek bakan değil tüm kabine bölgede
Süleyman Soylu'dan depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalara ilişkin açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e sahip çıktı
AK Parti’den deprem gündemli seçim sloganı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve depremle ilgili alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü
Bakan Murat Kurum: 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo da kentsel dönüşüme 'zulüm' demişti
Türkiye'de kuraklık alarmı! Son 22 yılın en yağışsız ocak ayı yaşandı

Türkiye'de kuraklık alarmı! Son 22 yılın en yağışsız ocak ayı yaşandı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Yapay deprem mümkün mü? Uzmanlar merak edilen soruları tek tek yanıtladı! 'Megaquakes' olabilir mi?

Yapay deprem mümkün mü? Uzmanlar merak edilen soruları tek tek yanıtladı! 'Megaquakes' olabilir mi?

Eşinin korkusu 'deprem kabini' ürettirdi! 66 tona kadar dayanıyor

Eşinin korkusu 'deprem kabini' ürettirdi! 66 tona kadar dayanıyor

Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi

Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi