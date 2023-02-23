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51 kişiye mezar olmuştu... Kolonu kesilen Furkan Apartmanı için bir tutuklama daha

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 51 vatandaşın hayatını kaybettiği 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili yürütülen soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. Apartmanın alt katında bulunan ve kolon eksikliği tespit edilen iş yerinin eski sahibi Nejdet A. cezaevine gönderildi.

51 kişiye mezar olmuştu... Kolonu kesilen Furkan Apartmanı için bir tutuklama daha
Ekleme: 23.02.2023 - 10:52 Güncelleme: 23.02.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
51 kişiye mezar olmuştu... Kolonu kesilen Furkan Apartmanı için bir tutuklama daha
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yerle bir olan Nizip ilçesindeki Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'yla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde ön rapor hazırlanmış ve enkaza dönen apartmanın alt katında iş yerinde kolon eksikliği olduğu belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında dükkânın mülk sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı ve kasten adam öldürme suçu kapsamında tutuklandı. Şimdi ise iş yerinin eski sahibi Nejdet A. gözaltına alındı.

Şüpheli savcılıktaki sorgusu ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Nejdet A.'nın Furkan Apartmanı altında geçmiş yıllarda bir markaya ait otomotiv servis ve yedek parça işi yaptığı öğrenildi. Apartmanın alt katında en son ise büyük bir teknoloji mağazasının kiracı olduğu biliniyor.

51 kişiye mezar olmuştu... Kolonu kesilen Furkan Apartmanı için bir tutuklama daha
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