Trabzon'da depremzedeler için hazırlanan odunlar çalındı
Sürmene'de deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilmek üzere kesilip nakliyeye hazırlanan odunları çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 il için tüm Türkiye seferber oldu.
Trabzonlular da depremzedelerin bu kış gününde üşümemeleri için harekete geçti.
Bu kapsamda Sürmene ilçesinin Ortaköy ve Koyuncular Mahallesi yolu üzerinde vatandaşlar, depremzedelere gönderilmek üzere odun hazırladı.
Hırsızlar odunları çaldı
Mahallelinin yapmış oldukları odunları, E.Y. ve S.K isimli iki kişi kamyonete yükleyerek çaldı.
Hırsızlar kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Camiden de hırsızlık yaptılar
Şahısların, Kahraman mahallesine ait Köprübaşı karayolu üzerinde bulunan cami lojmanına da girerek buradan elektrikli fırın, soba ve demir hurdaları da çaldıkları belirlenirken, gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Trabzonlular da depremzedelerin bu kış gününde üşümemeleri için harekete geçti.
Bu kapsamda Sürmene ilçesinin Ortaköy ve Koyuncular Mahallesi yolu üzerinde vatandaşlar, depremzedelere gönderilmek üzere odun hazırladı.
Hırsızlar odunları çaldı
Mahallelinin yapmış oldukları odunları, E.Y. ve S.K isimli iki kişi kamyonete yükleyerek çaldı.
Hırsızlar kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Camiden de hırsızlık yaptılar
Şahısların, Kahraman mahallesine ait Köprübaşı karayolu üzerinde bulunan cami lojmanına da girerek buradan elektrikli fırın, soba ve demir hurdaları da çaldıkları belirlenirken, gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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