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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı’nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı!

Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'dan acı haber bugün geldi. Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı. Enkaz altında kalan Simay Atlı ve annesi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 22.02.2023 - 10:43 Güncelleme: 22.02.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı’nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı!TV'nin reytingleri altüst eden programı Kim Milyoner Olmak İster'de bugün acı bir haber, izleyicileri yasa boğdu.

Tüm Türkiye, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan 40 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz asrın felaketi ile derin bir acıya büründü.

Adeta tek yürek olduğumuz bu zor günlerde depremzedelere destek için seferberlik başladı.

Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı.

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta Penta Park'ta oturuyordu. Bugün Simay Atlı ve annesinden acı haber geldi.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı’nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı!

Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin yüzünü güldüren Atlı, hafızalara kazınmıştı.

Birçok kişiye mezar olan Penta Park'ın mütteahiti Mesut Başkır, ise geçtiğimiz günlerde Marmaris açıklarında yakalandı.

Bir ay önce yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in 'Julius Caesar' adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıktı.

Yarışmacı verdiği cevabıyla sosyal medyada bir süre konuşulmuştu.
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