Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da dün akşam saatlerinde 2 yeni deprem yaşandı.Vatandaşların korku dolu geçirdiği iki deprem arka arakaya yaşandı.6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından vatandaşlar, 15 günün ardından yeniden geceyi sokakta geçirdi.Yaşanan depremlerin ardından 6 kişinin hayatının kaybettiği bilgisine ulaşıldı.Bunun yanı sıra tüm gece deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürdü.Gece boyunca enkazdan çalışmaları sürdüren ekipler, sabah 05.00 sıralarında bir depremzedenin cansız bedenine ulaştı.Çalışmalarına devam eden ekipler, 08.30'da iki kişinin daha cesedini enkazdan çıkardı.Bina önünde bekleyişini sürdüren cenaze yakınları, cesetlerin çıkartılması ile gözyaşlarına boğuldu.Arama kurtarma ekipleri, apartman enkazındaki çalışmalarını sonlandırdı.