Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Gazi Mahallesi'ndeki apartmanın enkazında gece boyu sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
Hatay'da dün akşam saatlerinde 2 yeni deprem yaşandı.
Vatandaşların korku dolu geçirdiği iki deprem arka arakaya yaşandı.
6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından vatandaşlar, 15 günün ardından yeniden geceyi sokakta geçirdi.
Arama çalışmaları sürdü
Yaşanan depremlerin ardından 6 kişinin hayatının kaybettiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun yanı sıra tüm gece deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürdü.
Gece boyunca enkazdan çalışmaları sürdüren ekipler, sabah 05.00 sıralarında bir depremzedenin cansız bedenine ulaştı.
Yakınları gözyaşlarını tutamadı
Çalışmalarına devam eden ekipler, 08.30'da iki kişinin daha cesedini enkazdan çıkardı.
Bina önünde bekleyişini sürdüren cenaze yakınları, cesetlerin çıkartılması ile gözyaşlarına boğuldu.
Çalışmalar sonlandı
Arama kurtarma ekipleri, apartman enkazındaki çalışmalarını sonlandırdı.
Vatandaşların korku dolu geçirdiği iki deprem arka arakaya yaşandı.
6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından vatandaşlar, 15 günün ardından yeniden geceyi sokakta geçirdi.
Arama çalışmaları sürdü
Yaşanan depremlerin ardından 6 kişinin hayatının kaybettiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun yanı sıra tüm gece deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürdü.
Gece boyunca enkazdan çalışmaları sürdüren ekipler, sabah 05.00 sıralarında bir depremzedenin cansız bedenine ulaştı.
Yakınları gözyaşlarını tutamadı
Çalışmalarına devam eden ekipler, 08.30'da iki kişinin daha cesedini enkazdan çıkardı.
Bina önünde bekleyişini sürdüren cenaze yakınları, cesetlerin çıkartılması ile gözyaşlarına boğuldu.
Çalışmalar sonlandı
Arama kurtarma ekipleri, apartman enkazındaki çalışmalarını sonlandırdı.
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