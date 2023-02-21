  • USD: 18,84 - 18,88
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 213 kişinin de hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesinin bulunduğunu belirten Soylu, "Binaların ağır hasarlı veya ne ölçüde olduğu bilinmeden içine girilmesi, genelgemizde ifade ettiğimiz gibi hocalarımız herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi, Allah korusun bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir." dedi.

Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...
Ekleme: 21.02.2023 - 00:31 Güncelleme: 21.02.2023 - 00:40 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...
Merkez üssü Defne ilçesi olan depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Saat 20.04'te meydana gelen depremin ardından bütün ekiplerin alanı taradığını aktaran Soylu, 'Bu müstakil depremden sonra 1 Antakya, 1 Defne, 1 de Samandağ'da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda da 1 vatandaşımız var. Şu ana kadar 42 ihbar geldi, 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı.' dedi.

Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı

Bakan Soylu, akademisyenlerle yapılan değerlendirmede, Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesinin bulunduğunu belirterek, 'Yine bu esnada denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi'nden hem bize hem de 10'un üzerinde ülkeye geçti. Daha sonra da bu tehlikenin geçtiği konusunda yeni bir uyarı geldi ve bu da geri çekilmiş oldu.' diye konuştu.

Binalara girilmesi felaketlere sebebiyet teşkil edebilir

Bölgedeki ihbarlara tüm hızıyla arama kurtarma ekiplerinin gitmeye çalıştığına değinen Soylu, şöyle devam etti:

'Bu akşam, artçı depremler şu ana kadar 6,4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam özellikle riskli binalara girilmemesi konusunda uyarılarımızı hala devam ettiriyoruz. Özellikle bir başka uyarımız daha var; burada Defne, Antakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor. Bunun son derece riskli ve de yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hem artçı depremler devam ediyor. Binaların ağır hasarlı veya ne ölçüde olduğu bilinmeden içine girilmesi, genelgemizde ifade ettiğimiz gibi hocalarımız herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi, Allah korusun bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir.'
Soylu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...
Prof. Dr. Naci Görür: Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 11 gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu! Söyledikleri gerçek oldu...
Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok
Bakan Akar ve Bakan Koca depreme AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karaçay Barajı'yla ilgili bir risk yok
Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen depremlerle ilgili konuştu
Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe depremler...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine yönelik soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama: Yüzde 70'e ulaştı!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu
Bakan Murat Kurum: Deprem bölgesinde koordinasyonu TOKİ eliyle yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar! AK Partili belediye Gürkan Can'a sahip çıktı...
Adıyaman’da çocuklar çadır sınıflarda dersbaşı yaptı
Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... 'Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın'
‘Deprem vergileri nerede?’ manipülasyonuna karşı; İşte kalem kalem vergilerinin harcandığı yerler...
Başkan Erdoğan ile Bahçeli depremden etkilenen Hatay'a gitti
Murat Kurum: Deprem bölgesinde altı dükkan, üstü daire dönemi kapanacak
Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Kara delik gibi yuttu: Böylesine daha önce hiç rastlanmadı kimse nereye gittiğini bilmiyor

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler