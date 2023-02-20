Yatağan Belediyesi’nden Hatay’a 3 bin metrekarelik çadır kenti

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, depremin hemen ardından Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hatay'ın Hassa ilçesini, 'Kardeş Şehir' ilan edip, çadır kenti kurulması için talimat verdi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çok kısa bir süre içerisinde bölgeye ulaşarak seyyar tuvalet ve banyo, mutfak, aş evi gibi ihtiyaçların da karşılanabileceği 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip ahşap zemin platformlu kışlık çadır kurarak, Hassalı depremzedelerin hizmetine sundu.Çadırın kurulma çalışmalarının tamamlanması üzerine, beraberinde eşi Ümmühan Toksöz Hanımefendi ile bölgeyi yeniden ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, muhtarlar ve yöre halkıyla bir araya geldi.Başkan Toksöz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dileyerek, yaralı kurtulanlara acil şifalar diledi. Devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu belirten Başkan Toksöz, 'Hassa ilçesindeki Güvenç Mahallesinde yaşayan hemşehrilerimizle birlikteyiz. Depremin ardından bölgeye gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında, burayı görme imkanı bulduk. Bu süreçte onların dertlerine bir nebze çare bulabildiysek ne mutlu bize. Devletimiz güçlüdür, hep birlikte Türkiyeyiz. Muğla'nın bir ucundan, Hatay'ın bir ucuna gelerek hemşehrilerimizin dertlerini bir nebze olsun azaltmak istedik.Allah yardımcımız olsun, Allah bir daha böyle bir afet vermesin inşallah. Buradaki hemşehrilerimizin çektiği sıkıntılara ortağız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da inşallah acil şifalar diliyoruz. Muhtarımıza ve Güvençli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Yatağanımızın 50 mahallesi var, Güvenç Mahallesi'ni de 51'inci mahallemiz olarak kabul ediyoruz. Depremin hemen ardından gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında muhtarımızla istişare etme fırsatı bulduk. Kendileri de, vatandaşlarımızın çadır noktasında sorun yaşadıklarını ve bunun çözüme kavuşması durumunda büyük bir hayra geçeceğimizi iletti. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu şartlarda, çadırımız vasıtasıyla bir nebze olsun rahat edebilirlerse, ne mutlu bize. Muhtarım nezdinde tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun' diye konuştu.Hassa'yı 'Kardeş Şehir' ilan ettiklerini kaydeden Başkan Toksöz, Hassa'nın yaralarının sarılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizerek, 'Devlet-Millet el ele, tüm yaralarımızı birlikte saracağız' dedi.Güvenç Mahalle Muhtarı Ali Gedik ise, 'Maalesef çok büyük bir deprem yaşadık ve mahallemiz yok oldu. Sağ olsun başkanım elinden geleni yaptı ve başkanımızın sayesinde tüm mahalle sakinlerini bir araya toplayarak sağlıklı bir ortama kavuşmalarını sağladık. Allah razı olsun, Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Güvenç Mahallelileri olarak kendisinin bu iyiliğini asla unutmayacağız' ifadesinde bulundu.Yöre halkı ise, bin 100 kilometre uzaklıktan gelerek, kendilerine ellerini uzatan başta Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.Öte yandan Yatağan Belediyesi tarafından bölgeye ulaştırılan diğer yardımlar da, depremzede vatandaşlara verildi.