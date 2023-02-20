İskenderun Devlet Hastanesi tahliye edildi: Acil vakalar için boş alanlara çadırlar kuruldu

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler sonrası İskenderun Devlet Hastanesi tahliye edildi. Hastanenin yanındaki boş alana acil vakalar için sahra çadırı kuruldu.