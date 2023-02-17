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Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilde, 4 bin 627 bebek doğdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek dünyaya "merhaba" dedi.

Ekleme: 17.02.2023 - 10:07 Güncelleme: 17.02.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilde, 4 bin 627 bebek doğduTürkiye yaralarını sarmaya çalıyor...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam etti.

Ekiplerin inceleme yaptığı ve ses geldiği tespit edilerek yapılan çalışmalar sonrasında evler işaretlendi.

Depremin 11'inci gününde yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı emaresine ulaşılamayan bölgelerde ise enkaz kaldırılıyor.

Bir yandan da yaşam devam ediyor..

10 günde 4 bin 627 bebek doğdu
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı 6 Şubat tarihinden itibaren deprem bölgesinde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi.

Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen illerde doğan bu bebeklerin anneleri ile doğuma hazırlanan anne adaylarına, gebelik takibi ve anne sütünün önemine kadar birçok alanda destek sağlıyor.

Bebeklerin sağlığının korunması için anne sütü ile beslenmeleri gerektiği yönünde anneleri bilgilendiren ekipler, gerektiğinde anneye emzirme eğitimi veriyor.

Bakanlık ekipleri, anne ve bebek sağlığına yönelik tarama, aşılama ve sağlık kontrollerini yürütüyor, aşı uygulamalarını yapıyor.
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