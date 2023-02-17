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Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 6 Şubat Pazartesi günü 11 kenti sarstı. 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan depremde on binlerce kişi evsiz kaldı. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 38 bin 44 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Ekleme: 17.02.2023 - 09:04 Güncelleme: 17.02.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.

İşte felaketin 12'nci gününde bölgede yaşanan gelişmeler:
15.03 Adıyaman'da depremde yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın inşaat sorumlularından biri tutuklandı.
14.47: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 152 şüpheli tutuklandı.
14.46 Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.
14.45 Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 83 şüpheli tutuklandı.
12: 35: AFAD: 680 bin 268 hanede hasar tespiti tamamlandı
10.45 Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 13 kişi tutuklandı.
10.30 EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377'si hakkında adli işlem başlatıldı. 117 şahıs gözaltına alındı, 21'i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı.
09.50 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.
00.08: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
00.05: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.
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