Diyanet duyurdu: Depremde hayatını kaybedenler için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.