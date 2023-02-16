Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirilen 2 büyük depremin ardından, tüm Türkiye hızlıca yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'ın şehir takımı Hatayspor'da yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a hala ulaşılamazken, Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, takımın onursal başkanı olan Lütfü Savaş hakkında flaş ifadelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirilen 2 büyük depremin ardından, tüm Türkiye hızlıca yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'ın şehir takımı Hatayspor'da yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a hala ulaşılamazken, Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, takımın onursal başkanı olan Lütfü Savaş hakkında flaş ifadelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...Hatay'da deprem sonrası yaşadığı yer olan Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu ve Taner Savut'a henüz ulaşılabilmiş değil.Futbolcunun dairesine ulaşıldığı ancak henüz kendisine ulaşılamadığı belirtilmişti.Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet; Twitter'dan tepkili bir paylaşımda bulunarak Lütfü Savaş için flaş ifadeler kullandı.CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda Hatayspor'un Onursal Başkanı olan Lütfü Savaş'a tepki gösteren menajer; 'Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke.''11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın, enkazın yanına gelmedin.''İstanbul'dan Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik, ailesi Gana'dan kendi imkanlarıyla geldi.' dedi.Uzunmehmet sözlerinin devamında; 'Adana'da 4-5 saatliğine yatacak, duş, tuvalet olan yer ararken tesadüfen karşılaştığımız Murat Sancak başkan açtı kapısını.''Maddi manevi Hatayspor başkan ve yönetimi hem Taner Savut abiye hem Christian Atsu'ya karşı sınıfta kalmıştır. Takipçisi olacağız.' açıklamasında bulundu.MÜTEAHHİDE ÖVGÜLER DİZMİŞTİ!CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizmişti.Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları şu şekildeydi:'Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlara, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır.'