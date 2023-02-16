  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirilen 2 büyük depremin ardından, tüm Türkiye hızlıca yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'ın şehir takımı Hatayspor'da yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a hala ulaşılamazken, Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, takımın onursal başkanı olan Lütfü Savaş hakkında flaş ifadelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...
Ekleme: 16.02.2023 - 19:53 Güncelleme: 16.02.2023 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirilen 2 büyük depremin ardından, tüm Türkiye hızlıca yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'ın şehir takımı Hatayspor'da yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a hala ulaşılamazken, Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, takımın onursal başkanı olan Lütfü Savaş hakkında flaş ifadelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Hatay'da deprem sonrası yaşadığı yer olan Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu ve Taner Savut'a henüz ulaşılabilmiş değil.

Futbolcunun dairesine ulaşıldığı ancak henüz kendisine ulaşılamadığı belirtilmişti.

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet; Twitter'dan tepkili bir paylaşımda bulunarak Lütfü Savaş için flaş ifadeler kullandı.

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda Hatayspor'un Onursal Başkanı olan Lütfü Savaş'a tepki gösteren menajer; 'Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke.'

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

'11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın, enkazın yanına gelmedin.'

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

'İstanbul'dan Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik, ailesi Gana'dan kendi imkanlarıyla geldi.' dedi.

Uzunmehmet sözlerinin devamında; 'Adana'da 4-5 saatliğine yatacak, duş, tuvalet olan yer ararken tesadüfen karşılaştığımız Murat Sancak başkan açtı kapısını.'

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

'Maddi manevi Hatayspor başkan ve yönetimi hem Taner Savut abiye hem Christian Atsu'ya karşı sınıfta kalmıştır. Takipçisi olacağız.' açıklamasında bulundu.

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

MÜTEAHHİDE ÖVGÜLER DİZMİŞTİ!

CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizmişti.

Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları şu şekildeydi:

'Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlara, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır.'

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Bakan Dönmez duyurdu! Gelecek hafta çalışmaya başlayacak
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: Az kaldı bekle, dolandırdığın insanlar...
Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama!
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi
Bakan Akar'dan erken terhis iddialarına son nokta: Söz konusu değil
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta açıklayacağız
Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Depremzedelere 11 ilde destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor?
Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim
Deprem bölgesinin gaz ihtiyacını Ertuğrul Gazi FSRU karşılayacak
12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
258. saatte bir mucize daha! Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarıldı
Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar