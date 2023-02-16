Adıyaman’dan 2 hasta ambulans helikopterlerle Diyarbakır’a getirildi

Adıyaman’da kaldığı evin depremde hasar görmesiyle otomobilde kalan ve zatürre teşhisi konulan Neslihan Durdun (81) ile kalbi duran Mehmet Ali Polat (83), sevk edildikleri Diyarbakır’a ambulans helikopterlerle getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da Neslihan Durdun, kaldığı evin hasar görmesiyle otomobilinde yaşamaya başladı.6 gün otomobilde yaşayan Durdun, rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Durdun'a zatürre teşhisi konularak tedaviye alındı.İleri düzeyde nefes darlığı şikayetinin artmasıyla Durdun'un, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.Adıyaman'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de akciğerindeki ana damarlarından birinin tıkanması nedeniyle kalbi duran ve yapılan müdahaleyle çalıştırılan Mehmet Ali Polat'ın Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi.Hastalar, Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi. Helikopterden indirilerek ambulanslara alınan Durdun ve Polat, sevk edildikleri hastanelere götürüldü.