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Fırsatçılara örnek olacak davranış: Kira almayıp faturalarını ödeyecekler

Elazığ’da bazı fırsatçı ev sahipleri kiraları yükseltirken bazı duyarlı ev sahipleri ise dairelerini ücretsiz olarak depremzedelere tahsis etti. 12 ay boyunca kira almayacak olan ve aynı zamanda faturaları ödeyecek olan ev sahipleri, fırsatçılara örnek oldu.

Ekleme: 15.02.2023 - 11:01 Güncelleme: 15.02.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Fırsatçılara örnek olacak davranış: Kira almayıp faturalarını ödeyeceklerKahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Elazığ'a akın etti.

Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarını tercih etti. Fakat yine devreye giren fırsatçılar, kiralarda fahiş artış yapmış ve bunun üzerine valilik konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Fakat bunların yanı sıra yaşanan güzel gelişmeler mutlu etti. Depremin hemen ardından bölgelere giden ve yaşananları gören Ayetullah Yıldız ile arkadaşları, sosyal medya hesaplarından depremzedeleri misafir etmek için paylaşım yaptı.

Paylaşım üzerine 2 ev sahibi dönüş yaparak dairelerini 12 ay boyunca ücretsiz olarak vereceklerini söyledi. Ev sahiplerinden anahtarları alan Yıldız ve arkadaşları yine gelen yardımlarla beraber evleri dizmeye başladı. Elazığ'a getirilecek 7 ailenin bu evlerde kalacağı bildirildi. Öte yandan bir yıl boyunca yine tüm faturaların ev sahipleri tarafından ödeneceği öğrenildi.

Deprem bölgelerini gözlemledikten sonra durumun ne kadar feci olduğunun farkına vardıklarını dile getiren Ayetullah Yıldız, “Hemen düşündük ve birkaç ev tuttuk. Oradaki depremzedeleri misafir etme fikri gelişti. Sonra bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladık. Bize geri dönüş yapan 2 ev sahibi oldu. Bu dönemde fırsatçılara karşı inşallah örnek olur. Bizlere evini verip bu fırsatı tanıdılar. Bizler de evleri sıfırdan diziyoruz. Yeni bir hayat kurmaları için depremzedeler yardımcı olacağız. Ev sahipleri Dr. Abdülmelik Yıldız ve Vedat Demiral'a teşekkür etmek istiyorum. İnşallah örnek olur. Bizim bilmediğimiz ve duymadığımız evini açan insan çoktur. İnşallah bu sayısının artmasına vesile oluruz” dedi.

7 aileye ulaştıklarını aktaran Yıldız, “7 ailede 21 kişi ve hepsi akrabalar. İlk olarak 2 evde idare edecekler. Ev sayısı arttığında ayıracağız. Buradan ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Lütfen depremzedelere evlerini açsınlar. Çünkü deprem bölgeleri gezdik ve ayakta kalan ev sayısı çok az. Gıda ihtiyacını depolayacağız. 12 ay boyunca faturaları da ev sahipleri üstlendi. 12 ayın sonunda buradaki misafirlerimiz gittiği zaman o eşyalar da onlara ait olacak. Memleketlerinde dönmek istediklerinde nasıl kullanmak isterlerse öyle kullanacaklar. Damlaya damlaya göl oldu. Bizim elimizden bu geldi bunu yapabildik. Umarım daha fazlasını da yapabiliriz” diye konuştu.




Fırsatçılara örnek olacak davranış: Kira almayıp faturalarını ödeyecekler

Fırsatçılara örnek olacak davranış: Kira almayıp faturalarını ödeyecekler

Fırsatçılara örnek olacak davranış: Kira almayıp faturalarını ödeyecekler

Fırsatçılara örnek olacak davranış: Kira almayıp faturalarını ödeyecekler
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