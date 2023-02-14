Özbekistan, depremzedelere 170 ton insani yardım gönderdi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, büyükelçiliğin koordinasyonunda Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'Gençler Geleceğimiz' Vakfı, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde ülke genelinde başlattığı yardım kampanyasının sürdüğü kaydedildi.Açıklamada, söz konusu yardım kampanyası kapsamında ülke genelinde toplanarak Türkiye'nin depremden etkilenen farklı bölgelerine şimdiye kadar 170 ton insani yardımın gönderildiği aktarılırken, bu yardım malzemeleri arasında 45 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 8 ton gıda, 90 ton giysi, ayakkabı, battaniye, uyku tulumu, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri ile 130 jeneratör, 700 elektrikli soba ve diğer malzemelerin bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, depremzedelere gönderilen yardım malzemelerinin 6 kargo uçağı, tarifeli uçaklar ve 7 tırla Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaştırıldığı ifade edilirken, ayrıca Özbek vatandaşlarının nakit para yardımlarının da devam ettiği belirtildi.Özbek aşçıların 5 bin kişiye günde 2 öğün yemek dağıttığı depremlerden etkilenen bölgelerde, İstanbul merkezli Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği'nin gönüllüleri ve Özbekistan'dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi yer alırken, kurdukları sahra hastanesinde de 71 Özbek sağlık görevlisi görev yapıyor.