183'üncü saatte gelen kurtuluş: Hüseyin Berber enkaz altından çıkarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde Hüseyin Berber isimli bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
'Asrın felaketi' Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 183. saatinde Hüseyin Berber'e ulaştı.
Enkazın altından kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI