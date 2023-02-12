Vahit Kirişçi: Hiçbir tesiste baraj güvenliği tehlikesi yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, deprem bölgesi Adana'da basın toplantısı düzenledi.Son durumu aktaran bakan, asılsız iddialara değindi.Barajlarla ilgili yalan iddiaların dolaştığı konusuna açıklık getiren Kirişçi, günlük kontrollerin sağlandığı, barajlarla ilgili bir tehlikenin bulunmadığını aktardı.Bakan Kirişçi'nin açıklamalarından satır başları;“Barajlarla ilgili yalanlar, dezenformasyon yardım çalışmasını olumsuz etkiledi. Bunlar insan olup olmadıklarını konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Deprem bölgesinde 140 baraj ve gölet bulunmakta, hiçbir tehdit söz konusu değil. Barajlarımız DSİ ekiplerimiz tarafından günlük olarak kontrol ediliyor.132'sinde acil mücadeleyi gerektiren bir durum söz konusu değil. 8'incde incelemeler sürüyor. Hatay'da barajı da yerinde inceledik. Barajın bir tehlike doğacağı noktasında bir tehdit yok. Bunlardan Malatya Sultansuyu Barajı'nın suyunu boşalttık. Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu yerinde yaptığımız incelemelerle paylaştık.Atatürk Barajını yerinde yine teknik ekibimizle inceledik. Çatlaklar olduğu var ama bu çatlaklar her zaman olan şey. Bu çatlakların sözünü ettiği gibi barajın tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini duyurmak istiyorum.Herhangi risk söz konusu değil. Hiçbir yerde su sızıntısı yok, çatlaklar tehlike arz etmiyor.