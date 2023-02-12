  • USD: 18,81 - 18,85
  • EURO: 20,17 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Vahit Kirişçi: Hiçbir tesiste baraj güvenliği tehlikesi yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, iddialara konu olan barajlar ile ilgili açıklama yaptı. Kirişçi, hiçbir barajda tehditin söz konusu olmadığı ve kontrollerin günlük olarak ilerlediğini aktardı.

Vahit Kirişçi: Hiçbir tesiste baraj güvenliği tehlikesi yok
Ekleme: 12.02.2023 - 11:18 Güncelleme: 12.02.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Vahit Kirişçi: Hiçbir tesiste baraj güvenliği tehlikesi yok
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, deprem bölgesi Adana'da basın toplantısı düzenledi.

Son durumu aktaran bakan, asılsız iddialara değindi.

Barajlarla ilgili yalan iddiaların dolaştığı konusuna açıklık getiren Kirişçi, günlük kontrollerin sağlandığı, barajlarla ilgili bir tehlikenin bulunmadığını aktardı.

'Hiçbir tehdit söz konusu değil'
Bakan Kirişçi'nin açıklamalarından satır başları;

“Barajlarla ilgili yalanlar, dezenformasyon yardım çalışmasını olumsuz etkiledi. Bunlar insan olup olmadıklarını konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Deprem bölgesinde 140 baraj ve gölet bulunmakta, hiçbir tehdit söz konusu değil. Barajlarımız DSİ ekiplerimiz tarafından günlük olarak kontrol ediliyor.

132'sinde acil mücadeleyi gerektiren bir durum söz konusu değil. 8'incde incelemeler sürüyor. Hatay'da barajı da yerinde inceledik. Barajın bir tehlike doğacağı noktasında bir tehdit yok. Bunlardan Malatya Sultansuyu Barajı'nın suyunu boşalttık. Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu yerinde yaptığımız incelemelerle paylaştık.

'Hiçbir yerde su sızıntısı yok, çatlaklar tehlike arz etmiyor'
Atatürk Barajını yerinde yine teknik ekibimizle inceledik. Çatlaklar olduğu var ama bu çatlaklar her zaman olan şey. Bu çatlakların sözünü ettiği gibi barajın tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini duyurmak istiyorum.

Herhangi risk söz konusu değil. Hiçbir yerde su sızıntısı yok, çatlaklar tehlike arz etmiyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla deprem bölgesinde: İyi komşuluk böyle günde belli olur
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen iki kişi yakalandı
Bakan Koca 'Umut hep var diyerek' duyurdu: 150. saatte enkazdan sağ kurtarıldı
Vahit Kirişçi: Hiçbir tesiste baraj güvenliği tehlikesi yok
Asrın felaketinde yedinci gün: 10 kentte 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi
CHP'li başkan, Samandağ'a giden yardımlara el koydu
Gaziantep'teki bir bina ile ilgili son dakika gelişmesi!
Deprem sonrası 149'uncu saat: Antakya'da bir vatandaş daha sağ çıkarıldı
Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kendilerini bebeklere siper ettiler
Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için görev gücü oluşturdu
Fuat Oktay: Depremde yıkılan binalarla ilgili 113 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Enkazdan çıkan kumbaranın acıklı hikayesi! Dizlerinin üzerine çöküp gözyaşlarına hakim olamadı
Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...
Adana'da depremde yıkılan apartmanının sahibi Hasan Alpargün KKTC'de yakalandı
Ümit Özdağ'a iftira suçundan soruşturma başlatıldı
BM'den deprem yorumu: Son yüzyıl içindeki en kötü olay
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 135 saat sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Hedil enkazdan çıkarıldı .
Can Ataklı'dan Başkan Erdoğan'a skandal sözler! 'Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ya darbe ya da çok büyük kayıpların olacağı büyük bir deprem olması lazım'
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi

'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi

NASA üç bölgedeki hasarı uydu haritasıyla görüntüledi

NASA üç bölgedeki hasarı uydu haritasıyla görüntüledi

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok

Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok