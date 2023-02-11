Saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
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