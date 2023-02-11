Mucize bebek! Enkazın 128'inci saatte kurtarıldı... Annesi kurtarıldı mı?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde yıkım yaşandı.Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken 85 milyon tek yürek oldu.Depremin 6. gününde de devam eden arama kurtarma çalışmalarından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kurtarma görevlisi Zafer Yavuz A Haber'e konuştu. Mucize bebeğin annesinin vefat ettiğini belirten Yavuz 'O artık Türkiye'nin çocuğu olacak' dedi.Bebeğin isminin Halit Ali Talha olduğunu belirten kurtarma görevlisi bebeğin 21 günlük olduğunu sötledi.