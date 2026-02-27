'Sarı Altın' Hasadı Başladı! Kilosu Bin 500 Lira...

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarında yer alan Mersin'de sezonun ilk çıkan meyvesi serada üretilen 'sarı altın' olarak da dillendirilen yenidünya oldu.İlk ürünler kalitesine göre bin 500 liraya kadar alıcı bulurken, üreticiler hem fiyattan hem de şubat ayında sofralara yaklaşık 1 ay erken ürün ulaştırmaktan memnun.Üretici Hüseyin Çiftçioğlu, yenidünyanın çıktığını ve ilk siftahlarını yaptıklarını belirterek, 'Bu ikinci toplamamız. Şükür fiyatlar iyi gidiyor ama tonajımız yeni başlıyor, yani sararmalar yeni oluşuyor. Şubat ayında yenidünya çıkardık. Normalde yenidünya mart ayının 15-20'sinde başlar serada. Bu yıl geçen yıldan 20-25 gün önce çıkardık yenidünyayı' dedi.Çiftçioğlu, 'Siparişimiz var, ilk toplamalarımız Dubai'ye gidiyor. Bir iki kasada İstanbul'a gidiyor, komisyoncular istiyor. Talep var, herkesin de dikmesini isterim, çoğalmasını isteriz. Çoğalırsa ihracatta olur. İsteyen çok ama yenidünya yok. Daha yeni kızarıyor' diye konuştu.Tabiye Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda üretici Doğan Çiftçioğlu da, 'Türkiye'nin her bölgesinde daha çiçek açmamışken burada meyve hasat ediliyor. Doğru şekilde desteklenirse Erdemli, Türkiye'nin merkezi bir erken hasat yeri olabilir. Yenidünya üretmek, istihdam sağlamak anlamında büyük bir gelir kaynağı' dedi.