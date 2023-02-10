Ümit Özdağ: Enkazlardan önce AK Partililer çıkartılıyor

Meydana gelen depremlerin hasarı onarılmaya çalışılırken, zamana karşı yarış da devam ediyor.Ekipler bir cana daha ulaşma umuduyla harıl harıl çalışıyor.Açlığı, yorgunluğu, uykuyu bir kenara bırakan ekipler, enkaz altından her çıkartılan vatandaşla birlikte sevince boğuluyor.Ancak bu özverinin tam tersi yönünde iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.Suriyeli sığınmacılara yönelik provokatif siyasetiyle bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise bu isimlerin başında geliyor.Özdağ, katıldığı bir yayında akılalmaz bir iddia ortaya attı.Özdağ, enkaz altından çıkarılan vatandaşlar için parti ayrımı yapıldığını söyledi.Enkazlardan önce AK Partili vatandaşların çıkarıldığı iddiasında bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:Net söyleyeyim önce AK Partililer çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim ama sahada bunu duyuyorsunuz. İnsanlar bunun için bağırıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yapılacak tek şey yetkiyi askere devretmek.