Erdem Holding’den depremzadelere destek!

10 ilde yaşanan felaket depremde Dorken-Erdem Holding ortaklığıyla 100.000 Euro değerinde 40 adet konteyner hazırlatıldığı açıklandı.Çalışan 15 personel arama kurtarma ekiplerine destek olmak için enkaz yerine sevk edildi. Ayrıca deprem bölgesine nakit olarak 150.000 tl katkıda bulundu.-250 TONLUK VİNÇ-140 TONLUK VİNÇ-1 İŞ MAKİNESİ-4500 KOLİ ÇOCUK BEZİ-1300 ADET BATTANİYE-75 TON MAKARNA-75 TON BULGUR-2000 ADET 1 LİTRE SU-12.000 ADET BARDAK SU-1000 ADET GIDA KOLISI-500 ADET ICLIK-150 ADET UYKU TULUMU-200 KOLI TEMIZLIK URUNLERI-1000 ÇOCUK PALTOSU-100 ISITICI-POWERBANK-KAGIT HAVLU VE TUVALET KAGIDI-CESITLI MIKTARDA SAGLIK URUNLERI-500 Mum-70 KOLI KADIN ERKEK CORAP-250 KADIN PALTO