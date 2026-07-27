Meta'dan Büyük Değişim! Facebook Artık TikTok'a Benzeyecek

Çatı şirket Meta, bugün halen çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan Facebook için önemli duyurular yaptı. Meta, Facebook'u video odaklı hale getirecek yeni özellikleri test etmeye hazırlanıyor. Açıklamaya göre şirket, TikTok benzeri tam ekran video deneyimine geçiş yapacak. TikTok benzeri tam ekran video deneyimi, Marketplace satıcılarına özel yeni uygulama ve ücretsiz doğrulama rozeti gibi yenilikleri test etmeye başlayacağını duyurdu.Meta, yeni arayüzün nasıl görüneceğine dair henüz bir örnek paylaşmadı. İlk testler, video içeriklerinin daha yoğun tüketildiği ülkelerde başlayacak. Şirket, her şey planlandığı gibi giderse sistemi gelecek yıl ABD'de de kullanıma sunmayı hedefliyor.Meta, Facebook'taki doğrulama sisteminde de önemli bir değişikliğe gidiyor. Daha önce yalnızca aylık 11,99 dolardan başlayan Meta Verified aboneliğiyle alınabilen doğrulama rozetine ek olarak artık ücretsiz bir doğrulama seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, basit bir selfie doğrulama sürecini tamamlayarak ücretsiz doğrulama rozeti alabilecek.Bunun yanında Marketplace satıcılarına özel Seller uygulaması da kullanıma sunuluyor. Craigslist benzeri yapıya sahip uygulama sayesinde satıcılar ilanlarını yönetebilecek, performans verilerini takip edebilecek ve alıcılarla tek bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek.