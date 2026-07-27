Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Yolda

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişecek.ABD-İran arasında süren çatışmalar, akaryakıtta fiyatları yükseltti.Peşe peşe gelen zamlardan sonra şimdi ise indirim müjdesi var.ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurması sonrası, motorine indirim bekleniyor.Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 lira indirim yapılması bekleniyor.Motorinin litresinin İstanbul'da 75,57 liraya, Ankara'da 76,68 liraya, İzmir'de 76,95 liraya, doğu illerinde ise 78,41 liraya gerilemesi bekleniyor.Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.