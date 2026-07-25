Eski Muhabirden Skandal Paylaşım! “Kazanıyoruz Başkanım” Algısının Yerini Açık Darbe Çağrısı Aldı

Seçim dönemlerinde sıkça başvurulan "Kazanıyoruz başkanım" algı operasyonu, bu kez çok daha tehlikeli bir boyuta taşındı. Sosyal medyada yürütülen manipülasyonların ardından, halkın iradesini ve demokrasiyi hedef alan açık darbe imaları ve tehditler savrulmaya başlandı.Eski muhabir Barış Çimen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla devleti hedef aldı. Alev Gürsoy'un siyasi hareketlere ilişkin paylaşımını alıntılayan Çimen, skandala imza attı."Bu yeni hareket sandıkla, demokrasiyle iktidar değişimine son umut. Üzgünüm, ben de inanmıyorum... ...ama bu iyi niyetli son çaba. Eğer rejim bunu hesaba almazsa bu işin sonu iyi değil. Türkler her zaman yeni bir devlet kurar. Bugün değilse yarın. O sıraladığınız ‘şeyler’ o değil."